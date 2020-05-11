Украинский журналист выложил видео уничтожения ВСУ «российского БТР» в Донбассе

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11 мая 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Киевский журналист Юрий Бутусов поделился видео, на котором запечатлено уничтожение Вооруженными силами Украины якобы «российского БТР» в зоне конфликта в Донбассе. Данный ролик выложен на странице Бутусова в Facebook.

В комментарии к записи говорится, что инцидент произошел в конце марта текущего года на мариупольском направлении.

Согласно официальной позиции Киева, Россия оказывает военную помощь ополченцам ДНР и ЛНР, противостоящим армии Украины в Донбассе. В Москве подобные обвинения опровергают как бездоказательные.

Ранее сообщалось, что украинский офицер Евгений Лупаков призвал «добить» ослабленную из-за вспышки коронавируса РФ.