Украинский офицер призвал «добить» ослабленную из-за пандемии COVID-19 Россию

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9 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские военные корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Киев вместе со своими международными партнерами должен «добить» Российскую Федерацию, ослабленную из-за пандемии коронавируса COVID-19. С соответствующим призывом выступил Евгений Лупаков, глава Союза офицеров Украины.

Лупаков, ставший собеседником «ПолитНавигатора», выступил за строительство Украиной баз в Черном и Азовском морях совместно с такими членами НАТО, как Болгария и Румыния. По мнению офицера, создание военных объектов поможет Киеву в борьбе с Россией.

«Надо просто этого зверя (так Лупаков назвал Россию – АН) добить, пока он ослаб. Надо его добить – создав базы», - отметил собеседник журналистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказали об уничтожении украинскими военными своих сослуживцев под Донецком.