ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении военными ВСУ сослуживцев под Донецком

Аргументы Недели → В мире 13+

8 мая 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Двое военнослужащих 57-й бригады Вооруженных сил Украины погибли сегодня под огнем своих сослуживцев под Донецком. Детали инцидента раскрыла в экстренном заявлении Народная милиция ДНР.

В информации, распространенной ополченцами, говорится, что около половины шестого вечера к позициям ДНР в районе северной окраины Авдеевки выдвинулась группа безоружных киевских силовиков. После того, как военные несколько отдалились от рубежей ВСУ, по ним начали стрелять сослуживцы. В результате погибли два человека, еще один ранен.

Согласно предположению пресс-службы Народной милиции, атакованные своими бойцы планировали перейти на сторону ДНР.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский штаб опубликовал видео, на котором якобы запечатлены российские снайперы в Донбассе.