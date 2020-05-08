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Украинский штаб обнародовал видео «работы российских снайперов» в Донбассе

, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский штаб обнародовал видео «работы российских снайперов» в Донбассе
Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

Штаб силовой операции Киева в Донбассе опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором, как утверждается, запечатлена «работа подразделения российских снайперов» в зоне вооруженного конфликта.

В комментарии к ролику говорится, что данные кадры якобы сделали сами «военные РФ». Впоследствии украинская сторона получила видео «оперативным путем».

Согласно официальной позиции Киева, Россия якобы оказывает прямую военную помощь силам непризнанных республик Донбасса. В Москве подобные обвинения опровергают.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ополченцы ДНР понесли потери в результате удара армии Украины по селу Саханка.

 

ДЦ

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