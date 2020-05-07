ДНР сделала экстренное заявление о приведшей к потерям в ополчении атаке ВСУ под Мариуполем

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7 мая 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы ДНР понесли потери в ходе сегодняшнего обстрела Вооруженными силами Украины расположенного под Мариуполем села Саханка. Об этом рассказывается в экстренном заявлении Народной милиции непризнанной республики.

В Народной милиции проинформировали, что военнослужащие 10-й бригады ВСУ сначала атаковали из противотанкового гранатомета группу мирных жителей, в результате чего получили ранения двое детей, двое мужчин и женщина. Когда началась эвакуация пострадавших, киевские силовики нанесли повторный удар. Он привел к гибели одного ополченца, еще один ранен.

Ранее в четверг сообщалось, что Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, обозначил запланированный Киевом срок возвращения контроля над Донецком и Луганском.