ЛНР выложила запись переговоров военных ВСУ во время нового удара по республике

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7 мая 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Ополченцы Луганской народной республики опубликовали запись переговоров военнослужащих 30-й бригады Вооруженных силах Украины в ходе нового удара по территории самопровозглашенной республики. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Народной милиции ЛНР.

Некоторое время назад под обстрелом киевских силовиков оказался расположенный в прифронтовой зоне поселок Золотое-5, в результате атаки пострадал семилетний ребенок. На записи перехваченных переговоров, выложенной Народной милицией, военные ВСУ корректируют огонь минометного расчета.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский эксперт Алексей Голобуцкий рассказал, когда может уйти в отставку президент страны Владимир Зеленский.