Украинский аналитик назвал вероятный срок отставки Зеленского с поста президента

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7 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Xinhua / globallookpress.com

Владимир Зеленский может уйти в отставку с поста президента Украины осенью текущего года. Об этом рассказал киевский политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Аналитик отметил, что глава государства «устал» и вряд ли сможет проработать «в таком нервном режиме», как сейчас, до завершения срока окончания своих полномочий. Впереди у Зеленского «очень серьезные вызовы», предсказал Голобуцкий. Согласно прогнозу эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», с течением времени социально-экономическая ситуация на Украине будет ухудшаться.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший украинский депутат Владимир Парасюк рассказал, почему Киев уступил Крым России в 2014 году без боевых действий.