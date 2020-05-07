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Экс-депутат Верховной Рады назвал причину сдачи Украиной Крыма России без войны

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Экс-депутат Верховной Рады назвал причину сдачи Украиной Крыма России без войны
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украина во время крымских событий 2014 года имела все шансы сохранить контроль над полуостровом, однако власти страны не воспользовались имевшейся у них возможностью. С соответствующим заявлением выступил Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады.

По словам Парасюка, процитированного интернет-изданием Shark News, украинские руководители, пришедшие к власти в Киеве после победы Евромайдана, побоялись начинать военные действия против Российской Федерации, к которой присоединился Крым.

Ранее в четверг сообщалось, что в сети опубликовали видео со взрывами на опорном пункте киевских силовиков после предполагаемого ответного удара ополченцев непризнанной ДНР.

 

ДЦ

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