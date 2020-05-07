Выложено видео со взрывами на позиции ВСУ после предполагаемого ответного удара ДНР

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7 мая 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Опубликовано видео, на котором запечатлены возгорание и взрывы на одном из опорных пунктов воюющей в Донбассе 28-й бригады Вооруженных сил Украины. Запись на своем YouTube-канале разместила Народная милиция ДНР.

Замминистра информации самопровозглашенной республики Даниил Безсонов, комментируя выложенный ролик, намекнул на то, что позицию ВСУ атаковали ополченцы в ответ на удар по поселку Александровка, в результате которого получили ранения мирные жители. По словам Безсонова, киевские военные «выпросили и получили».

Ранее сегодня сообщалось, что китайское издание Sohu спрогнозировало разгром ВСУ в случае наступления в Донбассе на фоне пандемии коронавируса.