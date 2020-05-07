Озвучен прогноз о разгроме Украины в случае наступления на ЛДНР на фоне пандемии COVID-19

Вооруженные силы Украины будут разгромлены в случае наступления на Донецкую и Луганскую народные республики на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.
Как полагает издание Sohu, Киев может воспользоваться сегодняшней неопределенностью в мире, возникшей в связи с распространением коронавируса, чтобы попытаться решить проблему Донбасса силовым путем с помощью скоротечной операции. В процитированной публикации предсказывается, что в случае наступления украинскую сторону ждет разгромное поражение. В Sohu считают, что в результате предполагаемых боевых действий ВСУ должны потерять большое количество техники и отступить.
Ранее в четверг сообщалось, что киевские военные выложили в сеть видео уничтожения огневой точки ополченцев Донбасса.