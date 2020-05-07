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Озвучен прогноз о разгроме Украины в случае наступления на ЛДНР на фоне пандемии COVID-19

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучен прогноз о разгроме Украины в случае наступления на ЛДНР на фоне пандемии COVID-19
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины будут разгромлены в случае наступления на Донецкую и Луганскую народные республики на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Как полагает издание Sohu, Киев может воспользоваться сегодняшней неопределенностью в мире, возникшей в связи с распространением коронавируса, чтобы попытаться решить проблему Донбасса силовым путем с помощью скоротечной операции. В процитированной публикации предсказывается, что в случае наступления украинскую сторону ждет разгромное поражение. В Sohu считают, что в результате предполагаемых боевых действий ВСУ должны потерять большое количество техники и отступить.

Ранее в четверг сообщалось, что киевские военные выложили в сеть видео уничтожения огневой точки ополченцев Донбасса.

 

ДЦ

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