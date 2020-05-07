Военные ВСУ выложили видео уничтожения огневой точки «оккупантов РФ» в Донбассе

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7 мая 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы ОТГ «Север» в соцсети Facebook

На странице украинской оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook появилось видео уничтожения огневой точки ополченцев Донбасса, которых авторы ролика назвали «оккупантами РФ».

В комментарии к выложенной записи говорится, что в минувший вторник противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины, находящиеся в зоне ответственности ОТГ «Север». Огневая точка была ликвидирована ответным огнем.

Официальный Киев обвиняет российскую сторону в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. В Москве подобные утверждения отрицают.

Ранее сообщалось, что на Украине подвергли критике гимнаста Олега Верняева из-за позиции спортсмена по Донбассу.