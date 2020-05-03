На Украине затравили олимпийского чемпиона Олега Верняева из-за его позиции по Донбассу

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3 мая 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Верняев, фото из соцсети

На Украине затравили известного гимнаста, чемпиона Олимпийских игр–2016 Олега Верняева, который отказался поддерживать обвинения России в конфликте на Донбассе. Верняев в интервью YouTube-каналу «Intersport Україна» заявил, что ему жаль людей, которые страдают из-за продолжающегося конфликта на Донбассе, а обсуждать вину России не стал.

Украинские пользователи сети после этого возмутились его «братанием» с русскими и обозвали олимпийского чемпиона «лицемером и нытиком». Также соотечественники знаменитого спортсмена предположили, что Олегу Верняеву «провели лоботомию».

Ранее Верняев получил в свой адрес угрозы после совместной фотографии с российским спортсменом Никитой Нагорным на Олимпиаде в Рио.

26-летний Олег Верняев - уроженец Донецка, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.