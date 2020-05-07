Глава офиса Зеленского назвал запланированный Киевом срок возвращения ДНР и ЛНР

Киевские власти планируют урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть под свой контроль территории, занимаемые самопровозглашенными ДНР и ЛНР, до конца 2020 года. С соответствующим заявлением в беседе с представителями СМИ выступил Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского.
По словам Ермака, процитированного «Лентой.ру», у Киева есть «план Б» на случай, если прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в обозначенный срок не удастся.
Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР опубликовала запись перехваченных переговоров украинских военных во время минометного удара по республике.