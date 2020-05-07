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Глава офиса Зеленского назвал запланированный Киевом срок возвращения ДНР и ЛНР

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Глава офиса Зеленского назвал запланированный Киевом срок возвращения ДНР и ЛНР
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Киевские власти планируют урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть под свой контроль территории, занимаемые самопровозглашенными ДНР и ЛНР, до конца 2020 года. С соответствующим заявлением в беседе с представителями СМИ выступил Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Ермака, процитированного «Лентой.ру», у Киева есть «план Б» на случай, если прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в обозначенный срок не удастся.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР опубликовала запись перехваченных переговоров украинских военных во время минометного удара по республике.

 

ДЦ

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