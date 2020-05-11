Азаров назвал обязательное условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

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11 мая 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

Территории, на которых расположены непризнанные ДНР и ЛНР, могут вернуться в состав Украины, но для этого в бывшей советской республике должна смениться власть. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

По словам Азарова, реинтеграция Донбасса возможна, только если к руководству в Киеве придет «нормальная власть, которая будет руководствоваться не интересами Запада, а интересами Украины».

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный политический эксперт Алексей Мартынов спрогнозировал раздел украинского государства в течение ближайших нескольких лет.