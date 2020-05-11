Российский политолог предсказал раздел Украины в ближайшие несколько лет

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11 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Политик Михаил Саакашвили, Alexandr Gusev / globallookpress.com

Украинское государство в течение ближайших нескольких лет ждет раздел. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Мартынов, российский политический эксперт.

Аналитик прокомментировал получение Михаилом Саакашвили нового поста на Украине. Мартынов назвал бывшего одесского губернатора военным преступником, действия которого могут приблизить распад страны на несколько частей.

По словам политолога, «совершенно точно», что «в течение ближайших нескольких лет Украина будет поделена».

Ранее сегодня сообщалось, что киевские военные опубликовали в интернете видео уничтожения позиций ополченцев Донбасса 9 мая.