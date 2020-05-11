Опубликовано видео уничтожения ВСУ позиций бригады ДНР «Восток» в День Победы

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11 мая 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины опубликовали снятое с воздуха видео, на котором запечатлены удары по укреплениям бригады ДНР «Восток».

В описании к выложенному ролику говорится, что киевским военным удалось уничтожить три огневых позиции, жилой блиндаж и трех ополченцев. Отмечается, что боевая операция была проведена в годовщину формирования «Востока». Датой создания подразделения считается 9 мая 2014 года.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ появилась информация о потерях украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе за апрель.