Зеленский объяснил, чего ждет от Саакашвили на новом посту

Аргументы Недели → В мире 13+

10 мая 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Владимир Зеленский. Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие надежды возлагает на занявшего пост главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. О своем видении ситуации глава государства рассказал в ходе визита в Закарпатскую область.

Зеленский выразил надежду, что Саакашвили поможет Украине побороть коррупцию Президент отметил, что, будучи главой Грузии, политик смог организовать работу таможни и преодолеть коррупцию. Также Зеленский заявил, что у Саакашвили есть «крепкие инвестиционные связи».

«Мы с ним говорили и по поводу пенсионной реформы, которую уже тоже нужно начинать в Украине», - сказал украинский лидер.