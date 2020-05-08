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В Грузии напомнили Украине об экстрадиции Саакашвили

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Грузии напомнили Украине об экстрадиции Саакашвили
Михаил Саакашвили. Фото: соцсети

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что не считает, будто бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сможет принести Украине пользу на новом посту главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Залкалиани добавил, что в Тбилиси могли бы иначе отреагировать на новую должность Саакашвили, если бы тот не был осужден в Грузии и не находился в розыске.

«Мы обращались к украинским властям об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство», - сказал глава грузинского МИД.

Ранее  Саакашвили оценил экономику Украины.

АБ

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