Саакашвили охарактеризовал экономику Украины: «цунами после землетрясения»

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5 мая 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

М. Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili, globallookpress.com

Михаил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский пригласил поработать в украинском правительстве, оценил экономическую ситуацию в стране. Саакашвили считает, что сейчас Украина похожа на маленького ребенка, который «играет в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут». Но, как он отметил, «нет мамы и папы».

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии считает, что Украине пора взрослеть. Саакашвили считает, что ослабление экономической ситуации на Украине повлияла и эпидемия коронавируса. По его словам, также экономике навредит низкий урожай, урон в сельском хозяйстве.

А по оценке Саакашвили, ситуация похожа на цунами после землетрясения.

Напомним, Михаил Саакашвили написал в соцсети о приглашени Зеленского на должность вице-премьера по вопросам реформ, и он согласился принять предложение. Но правительство Украины не поддержало назначение Саакашвили.