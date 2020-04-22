Саакашвили заявил, что президент Украины Зеленский пригласил его в свою команду, на пост вице-премьера по реформам

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook.com/SaakashviliMikheil

М. Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili, globallookpress.com

Михаил Саакашвили заявил о полученном приглашении от президента Украины Владимира Зеленского предложении стать вице-премьером украинского правительства по реформам. Саакашвили признался, что него "большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером".

Он подходит "к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью".

Вероятно, Саакашвили уже принял предложение украинского лидера работать в его команде, так как написал в соцсети Facebook о своих планах после встречи и "очень содержательной и полезной беседы с премьер-министром Денисом Шмыгалем".

Саакашвили "вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами".

Политик намерен представить "в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками", которые накопились у него как вне пределов Украины, так и в период работы в Украине. Саакашвили отметил, что опыт у него был как положительный, так и негативный. Также он намерен использовать свой международный опыт, для пользы правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране.

Саакашвили - бывший президент Грузии, в пору президентства Петра Порошенко был губернатором Одесской области. Но Порошенко выгнал Саакашвили из глав Одесской области. А в феврале 2018 года он был из Украины изгнан. Политика депортировали из Киева в Польшу и запретили въезд в Украину до 2021 года.

В мае 2019 года Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства Саакашвили. В конце мая политик прилетел в Киев.