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Соратники Зеленского сообщили, что Саакашвили не станет вице-премьером по реформам

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Соратники Зеленского сообщили, что Саакашвили не станет вице-премьером по реформам
М. Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili, globallookpress.com

Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, не получит эту должность, будет заниматься чем-то другим. Руководитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что "Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с Зеленским".

По словам лидера "Слуги народа", они нашли другой формат, в котором будут работать. Давид Арахамия не раскрыл должность, которую для него инициировал президент.

На днях Саакашвили сообщил, что Зеленский сделал ему предложение работать вместе, стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями.

За назначение Саакашвили должна проголосовать Верховная рада Украины, но поддержки его кандидатуры среди депутатов не было. 

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предположил, что сможет сделать для Украины экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого украинский президент Владимир Зеленский пригласил в свою команду.

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