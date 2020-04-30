Депутат Рады предположил, что может сделать вернувшийся в Киев Саакашвили для Украины

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30 апреля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

И. Кива, фото из соцсети

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предположил, что сможет сделать для Украины экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого украинский президент Владимир Зеленский пригласил в свою команду.

Недавно Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам, и он согласился.

Как считает Кива, Украине необходим лидер, который сможет навести порядок и будет иметь четкую мотивацию действовать в интересах украинского народа. По словам депутата, такой политик не должен отвлекаться на слова партнеров из Евросоюза и США. Он отметил, что сейчас Запад внедряет на Украине свои кадры, и одним из них является Михаил Саакашвили.

Илья Кива уверен, что с приходом Саакашвили к власти Украина сможет получать новые кредиты, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Депутат подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не может противостоять внешнему влиянию.

Политический бомонд Украины обсуждает заявление Михаила Саакашвили о том, что ему предложили пост вице-премьера Украины.