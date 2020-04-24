Грузинское чудо хотят повторить на Украине

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24 апреля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Политический бомонд Украины обсуждает заявление Михаила Саакашвили о том, что ему предложили пост вице-премьера Украины. Он при Порошенко возглавлял Одесскую область и со скандалом был изгнан и лишён украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт и пропуск в большую политику.



Новой украинской власти нужны срочные реформы, чтобы вытянуть страну из кризиса. Энергичность Михаила Саакашвили в Грузии вспомнилась молодой неопытной команде, с каким напором грузинский лидер тогда выкорчёвывал коррупцию и двигал страну к европейским и мировым стандартам. Но в Грузии он был президентом. На Украине ему предложен пост даже не премьера. А со своим взрывным характером Саакашвили вряд ли сработается с членами кабинета министров.



По мнению шеф-корреспондента информационного агентства «УНИАН» Романа Цимбалюка, есть опасность, что темперамент и харизма Саакашвили затмят и премьера и президента Украины. Как бы они не остались в тени наёмного пришельца, который умеет творить чудеса.



