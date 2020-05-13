Бывший украинский министр назвал «самый реальный путь» к прекращению войны в Донбассе

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13 мая 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Выполнение минских договоренностей представляет собой «самый реальный путь» к прекращению вооруженного конфликта на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины.

Суслов, процитированный «ПолитНавигатором», добавил, что реализации соглашений, в частности, мешает позиция Киева. По словам экс-министра, нынешнее украинское руководство считает неприемлемым содержащийся в подписанном при президенте Петре Порошенко документе пункт о том, что Украина получит контроль над границей после проведения местных выборов в Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что Николай Маломуж, бывший руководитель украинской Службы внешней разведки, допустил «возвращение» в состав страны российского Крыма.