Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Бывший украинский министр назвал «самый реальный путь» к прекращению войны в Донбассе

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший украинский министр назвал «самый реальный путь» к прекращению войны в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Выполнение минских договоренностей представляет собой «самый реальный путь» к прекращению вооруженного конфликта на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины.

Суслов, процитированный «ПолитНавигатором», добавил, что реализации соглашений, в частности, мешает позиция Киева. По словам экс-министра, нынешнее украинское руководство считает неприемлемым содержащийся в подписанном при президенте Петре Порошенко документе пункт о том, что Украина получит контроль над границей после проведения местных выборов в Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что Николай Маломуж, бывший руководитель украинской Службы внешней разведки, допустил «возвращение» в состав страны российского Крыма.

ДЦ

Здоровье

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна сможет полностью отказаться от ограничений только после появления вакцины от COVID-19. Глава Минздрава также предположил, когда ждать изобретения лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью