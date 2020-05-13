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Экс-глава разведки Украины допустил «возвращение» Крыма Киеву через три года

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-глава разведки Украины допустил «возвращение» Крыма Киеву через три года
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Крымский полуостров может «вернуться» в состав Украины через два-три года. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки соседнего государства.

Процитированный «ПолитНавигатором» Маломуж отметил, что Россия столкнулась с экономическими проблемами в связи с падением мировых цен на нефть. По мнению собеседника журналистов, ослабление РФ может привести к «возвращению» Крыма Украине за два-три года. Чтобы это произошло, Киеву следует занять «активную позицию», добавил Николай Маломуж.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в самопровозглашенной ЛНР раскрыли предполагаемые детали украинского плана «Б» по Донбассу.

ДЦ

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