В ЛНР раскрыли возможные детали запасного плана команды Зеленского по Донбассу

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12 мая 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EADaily

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

В Общественной палате непризнанной ЛНР рассказали, в чем может заключаться план «Б» Украины по Донбассу, о существовании которого неоднократно заявляли представители команды президента страны Владимира Зеленского.

Как полагает член ОП Александр Проценко, запасной план Киева предполагает самоустранение от выполнения минских соглашений и окончательную заморозку процесса урегулирования вооруженного конфликта с обвинением в этом России. Кроме того, Проценко допустил, что украинская сторона может построить стену на границе с ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что независимый эксперт Юрий Антипов привел доказательство несостоятельности официальной версии уничтожения малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью в 2014 году.