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В ДНР прокомментировали план "Б" Киева по возвращению Донбасса

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ДНР прокомментировали план
pixabay.com, война

Украинский план "Б" по возвращению Донбасса является продолжением агрессии украинских силовиков в регионе, уверен депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский.

Такие заявления от Украины звучат постоянно. Понятно, что так называемый запасной вариант - продолжение украинской агрессии в Донбассе. это наглядно показывает обострившаяся ситуация на линии разграничения, отметил Бердичевский.

По его словам, ДНР каждый день подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков: только в четверг пострадали 5 мирных жителей, несколькими днями ранее в результате обстрела были ранены 4 человека.

"Именно такое будущее Украина готовит для Донбасса, и мы не тешим себя иллюзиями, что Киев резко изменит свою политику и начнет делать шаги к мирному урегулированию", - отметил Бердичевский.

Киевские власти планируют урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть под свой контроль ДНР и ЛНР до конца 2020 года. Об этом заявил Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента.

НС

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