Юрий Антипов, независимый технический эксперт, занимающийся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, привел доказательство несостоятельности официальной версии гибели самолета.
Согласно выводам международной комиссии, выполнявший рейс MH17 пассажирский лайнер был уничтожен ракетой «Бук». Антипов отметил в публикации, размещенной в Facebook, что воздуховоды Boeing подверглись термическому воздействию изнутри. Как констатировал специалист, при попадании в самолет боеприпаса извне, это было бы невозможно.
Ранее сегодня сообщалось, что китайское издание Sohu назвало единственный сценарий примирения США и России.