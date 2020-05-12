Независимый эксперт привел доказательство несостоятельности официальной версии уничтожения MH17

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Юрий Антипов, независимый технический эксперт, занимающийся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, привел доказательство несостоятельности официальной версии гибели самолета.

Согласно выводам международной комиссии, выполнявший рейс MH17 пассажирский лайнер был уничтожен ракетой «Бук». Антипов отметил в публикации, размещенной в Facebook, что воздуховоды Boeing подверглись термическому воздействию изнутри. Как констатировал специалист, при попадании в самолет боеприпаса извне, это было бы невозможно.

Ранее сегодня сообщалось, что китайское издание Sohu назвало единственный сценарий примирения США и России.