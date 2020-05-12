Sohu назвало единственный сценарий примирения Соединенных Штатов и России

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12 мая 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Обозначен единственный сценарий примирения Соединенных Штатов и Российской Федерации, отношения между которыми в настоящий момент носят напряженный характер. Соответствующая публикация появилась на страницах интернет-СМИ.

Как отмечает издание Sohu, сейчас Вашингтон и Москва являются принципиальными соперниками, однако существует сценарий нормализации диалога между ними. Данный вариант реализуется, если руководство США почувствует, что больше не может сдерживать Китай без помощи со стороны России, говорится в процитированном материале.

Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Виктор Баранец поведал о способности отечественных ракет «Кинжал» достать до американской Калифорнии.