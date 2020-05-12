Экс-полковник РФ поведал о способности российских «Кинжалов» достать до Калифорнии

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12 мая 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Виктор Баранец, полковник в отставке и военный эксперт, прокомментировал информацию о том, что отечественный дальний бомбардировщик успешно провел испытательный пуск ракеты «Кинжал». По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Ставший собеседником издания ФАН Баранец отметил, что «Кинжалы» могут развивать «сумасшедшую скорость» - до 10 махов. По словам эксперта, ракеты, выпущенные бомбардировщиком, который поднялся в воздух с подмосковного аэропорта, способны достать до таких американских штатов, как Калифорния и Аляска.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах СМИ опубликовали прогноз о разгроме Японии в случае ее нападения на российские Курильские острова.