Озвучен прогноз о военном разгроме Россией Японии в случае ее нападения на Курилы

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12 мая 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные корабли, US Navy / globallookpress.com

Японию ждет разгромное военное поражение, если Токио выберет силовой путь разрешения территориального спора с Москвой. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Сетевое издание «ПолитРоссия» перевело публикацию китайского Sohu, посвященною курильскому вопросу. Журналисты из КНР полагают, что японская сторона не оставила надежд на завладение российскими островами.

Если Япония пойдет на штурм Курил, она будет разгромлена, предсказывается в материале. Отмечается, что военно-морским силам, имеющимся в распоряжении Токио, нечего противопоставить армии РФ с ее мощным ракетным вооружением. Предполагается, что в случае нападения на острова Россия одержит победу над Японией за сутки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Евгений Сатановский назвал признаки приближения нового военного конфликта с участием Москвы.