Политолог Сатановский назвал признаки приближения новой войны с участием России

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11 мая 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Новая война с участием РФ «точно будет». С соответствующим прогнозом в преддверии 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной выступил в своем Telegram-канале Евгений Сатановский, российский политический эксперт.

По мнению Сатановского, о приближении вооруженного конфликта свидетельствуют «забвение истории» оппонентами Москвы и «непрерывные атаки на Россию по всем направлениям». Аналитик призвал «готовиться к худшему».

Ранее сообщалось, что на страницах китайских интернет-СМИ разместили материал, в котором рассказывается о неоднократном «унижении» российскими истребителями Су-57 американской разведки в Сирии.