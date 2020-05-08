Soha рассказало об «унижении» американской разведки российскими Су-57 в Сирии

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8 мая 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Истребители Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Находящиеся на вооружении Российской Федерации Су-57 неоднократно «унизили» разведку США в Сирии. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах вьетнамских СМИ.

Издание Soha пишет, что появление российских истребителей на территории арабской республики в начале 2018 года стало для американских разведчиков неожиданностью. Также в процитированной публикации отмечается, что недавно Су-57 смогли пролететь над тремя базами Соединенных Штатов в Ираке, оставшись незамеченными для находившихся на данных объектах военных.

Согласно точке зрения авторов материала, на данный момент Су-57 является самым передовым самолетом.

Ранее сегодня сообщалось, что американская пресса поведала о российском оружии, которое может «стратегически уничтожить» США.