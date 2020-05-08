VCY America поведало о способном «стратегически уничтожить» США оружии России

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8 мая 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Специалисты из Российской Федерации в настоящий момент работают над созданием оружия, которое может вывести из строя всю электронику, имеющуюся в распоряжении Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах американской прессы.

В публикации издания VCY America говорится о разработке в РФ суперэлектромагнитной импульсной бомбы (ЭМИ). Отмечается, что в случае взрыва ЭМИ в небе над США вся национальная электронная сеть страны будет ликвидирована. Таким образом, данное оружие способно «стратегически уничтожить» Штаты, процитировало материал VCY America выполнившее его перевод издание «ПолитРоссия».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американские журналисты предсказали союз Вашингтона и Москвы для войны с инопланетными агрессорами в случае нападения пришельцев на Землю.