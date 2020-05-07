NI предсказал союз США и России для войны с инопланетянами в случае их вторжения

Аргументы Недели → Непознанное 13+

7 мая 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Вашингтон и Москва, находящиеся сейчас в напряженных отношениях друг с другом, станут союзниками в случае вторжения на Землю инопланетян. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах американских СМИ.

В публикации журнала The National Interest говорится, что одной из основных целей нападения пришельцев должно стать ядерное оружие, поэтому в качестве главных мишеней они изберут Соединенные Штаты и Россию. Объединив свои усилия, две страны смогут выставить против инопланетян огромные воздушные, сухопутные, морские и космические силы, пишет издание.

Ранее в четверг сообщалось, что китайские журналисты определили возможное место начала Третьей мировой с участием США и России.