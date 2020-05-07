Sohu вычислило возможное место начала Третьей мировой с участием США и России

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7 мая 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Военные корабли США, U.S. Navy / globallookpress.com

Ближний Восток может стать местом начала Третьей мировой войны с участием Соединенных Штатов и Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.

Издание Sohu пишет, что в настоящий момент, как и в годы холодной войны, Вашингтон и Москва стремятся расширить зоны своего влияния. Также отмечается, что интересы двух стран сталкиваются на Ближнем Востоке. Если в регионе вспыхнет американо-российский конфликт, к нему подключатся многие государства и начнется Третья мировая, прогнозируется в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, предсказал ответ России в случае любой ракетной атаки США.