Бывший разведчик предсказал военный ответ России на любую ракетную атаку США

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7 мая 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Спрогнозирован военный ответ Российской Федерации в случае любой ракетной атаки со стороны Соединенных Штатов. По данному вопросу высказался некоторое время назад Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Кедми, рассуждая о планах Вашингтона по оснащению своей армии ядерными боеголовками малой мощности, отметил, что неважно, какие ракеты будут использованы американской стороной в ходе гипотетической агрессии против России. Как предсказал экс-разведчик в эфире YouTube-канала ITON-TV, Москва в любом случае ответит ударом по территории США стратегическим оружием – зарядами в десятки мегатонн.

Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu спрогнозировало разгром украинских силовиков в случае наступления на самопровозглашенные республики Донбасса на фоне пандемии коронавируса COVID-19.