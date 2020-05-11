Депутат Госдумы назвал Климкина «маргинальным персонажем»

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11 мая 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Депутат Государственной думы РФ Константин Бахарев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы.

Бахарев назвал Климкина "маргинальным персонажем", к которому надо относиться "снисходительно", и не тиражировать его речи, тем самым оказывая ему "слишком большую честь". "Заявление Климкина - событие лишь для него одного и ни для кого больше", - отметил депутат.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия "не имеет права праздновать День Победы над нацизмом".