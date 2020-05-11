Климкин «запретил» России праздновать День Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия «не имеет права праздновать День Победы над нацизмом». По его словам, Москва использует памятную дату в провокационных целях.
«Главный принцип и нашей, и европейской памяти - это «никогда снова», а Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны», - высказал он.
Климкин призвал украинцев быть бдительнее и не поддаваться на «исторические провокации» Москвы.
Кроме того, Украина празднует День памяти и примирения 8 мая, тем самым отмечая День Победы над нацизмом по западноевропейским традициям.
Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала пост, в котором говорилось о победе над нацизмом США и Великобритании без упоминания Советского Союза.