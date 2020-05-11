Климкин «запретил» России праздновать День Победы

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11 мая 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Павел Климкин, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия «не имеет права праздновать День Победы над нацизмом». По его словам, Москва использует памятную дату в провокационных целях.

«Главный принцип и нашей, и европейской памяти - это «никогда снова», а Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны», - высказал он.

Климкин призвал украинцев быть бдительнее и не поддаваться на «исторические провокации» Москвы.

Кроме того, Украина празднует День памяти и примирения 8 мая, тем самым отмечая День Победы над нацизмом по западноевропейским традициям.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала пост, в котором говорилось о победе над нацизмом США и Великобритании без упоминания Советского Союза.