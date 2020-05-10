Пушков прокомментировал заявление Белого дома о том, что 8 мая 1945 года США и Британия победили нацизм

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10 мая 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление администрации президента США Дональда Трампа о том, что 8 мая 1945 года Соединенные Штаты и Великобритания одержали победу над нацизмом.

Белый дом ранее опубликовал видеозапись возложения Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны и при этом говорилось, что восьмого мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом.

«Вот как? Сами победили? А Берлин кто брал? Кто разбил 2/3 гитлеровских дивизий? И кто выжидал до июня 1944-го за морями-океанами, не открывая 2-й фронт? Гитлера мы сокрушили прежде всего. А потом уже они», - прокомментировал российский политик Алексей Пушков видео администрации Трампа.