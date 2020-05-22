Пушилин озвучил препятствия для объединения восставших против Украины ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

22 мая 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ДНР Денис Пушилин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Денис Пушилин, глава ДНР, рассказал, что мешает объединиться республикам Донбасса, восставшим против Украины весной 2014 года. Слова политического деятеля приведены на сайте движения «Донецкая республика».

По словам Пушилина, слиянию ДНР и ЛНР препятствуют минские договоренности, где самопровозглашенные государства «представлены двумя группами представителей». В числе других помех для объединения политик назвал различия в законодательстве и «разное экономическое и промышленное подспорье».

Ранее в пятницу сообщалось, что бывший командир ополченцев Игорь Стрелков озвучил единственную помеху для уничтожения республик Донбасса армией Украины.