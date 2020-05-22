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Игорь Стрелков назвал единственную помеху для уничтожения ВСУ республик Донбасса

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Игорь Стрелков назвал единственную помеху для уничтожения ВСУ республик Донбасса
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, рассказал, что мешает Вооруженным силам Украины ликвидировать республики Донбасса. По данному вопросу Стрелков высказался в разговоре со СМИ.

Экс-командир, ставший собеседником «Московского комсомольца», отметил, что за последние годы ВСУ значительно укрепились. В настоящий момент они способны разгромить ДНР и ЛНР.

Как заявил Стрелков, от наступления, которое приведет к уничтожению республик, Киев удерживает только «потенциальный страх» того, что в ситуацию вмешается Российская Федерация.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ополченцы ЛНР ликвидировали огневую позицию украинских военных, с которой обстреливалась территория непризнанного государства.

ДЦ

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