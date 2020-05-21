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Стрелков допустил разжигание войны Киева против ЛДНР из-за борьбы Зеленского и Порошенко

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Стрелков допустил разжигание войны Киева против ЛДНР из-за борьбы Зеленского и Порошенко
Владимир Зеленский и Петр Порошенко на предвыборных дебатах, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Политическая борьба между действующим президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главой государства Петром Порошенко способна разжечь полномасштабные боевые действия в Донбассе. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил Игорь Стрелков, экс-командир ополчения ДНР.

Как отметил Стрелков, Порошенко может организовать наступление Вооруженных сил Украины на ДНР и ЛНР. В случае неудачи киевских военных экс-президент использует данное поражение в своем противостоянии с Зеленским, полагает собеседник URA.RU.

Ранее сообщалось, что российский эксперт Алексей Леонков перечислил признаки, которые могут свидетельствовать о будущем нападении украинской стороны на республики Донбасса.

ДЦ

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