Стрелков назвал условие завоевания республик Донбасса силами ВСУ за две недели

Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, при каком условии Вооруженные силы Украины смогут быстро завоевать территории, которые в настоящий момент контролируют самопровозглашенные республики Донбасса. По данному вопросу Стрелков высказался в видеоинтервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube.
Экс-министр отметил, что Украине удалось создать боеспособную армию, которая значительно превосходит по своей численности Народную милицию ДНР и ЛНР. Если республики окажутся без поддержки со стороны Российской Федерации, ВСУ смогут захватить их «за неделю-две», предсказал Игорь Стрелков.
Ранее украинский политолог Михаил Погребинский назвал единственный возможный запасной план Киева по Донбассу.