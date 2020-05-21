Стрелков назвал условие завоевания республик Донбасса силами ВСУ за две недели

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21 мая 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, при каком условии Вооруженные силы Украины смогут быстро завоевать территории, которые в настоящий момент контролируют самопровозглашенные республики Донбасса. По данному вопросу Стрелков высказался в видеоинтервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube.

Экс-министр отметил, что Украине удалось создать боеспособную армию, которая значительно превосходит по своей численности Народную милицию ДНР и ЛНР. Если республики окажутся без поддержки со стороны Российской Федерации, ВСУ смогут захватить их «за неделю-две», предсказал Игорь Стрелков.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский назвал единственный возможный запасной план Киева по Донбассу.