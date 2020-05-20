Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Киевский аналитик назвал единственный возможный запасной план Украины по Донбассу

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский аналитик назвал единственный возможный запасной план Украины по Донбассу
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Единственный возможный вариант запасного плана Украины по Донбассу – строительство стены на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По словам Погребинского, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», возведение стены приведет к отказу Украины от неподконтрольных ей территорий и людей, которые на них проживают.

Ранее в среду стало известно, что ДНР и ЛНР привели свои войска в боевую готовность. Данное решение в руководстве республик объяснили участившимися в мае обстрелами со стороны киевских силовиков.

ДЦ

Общество

До появления вакцины нам придётся жить в предвоенном режиме

До появления вакцины нам придётся жить в предвоенном режиме

Ещё не закончилась первая волна пандемии, как учёные предсказывают наступление второй. Также различные эксперты предупреждают о невозможности восстановления экономики в этом году. На это уйдёт несколько лет.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью