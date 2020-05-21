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Озвучены возможные признаки будущего наступления армии Украины на ДНР и ЛНР

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучены возможные признаки будущего наступления армии Украины на ДНР и ЛНР
Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Вероятность наступательной операции Вооруженных сил Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР «стремительно рванула вверх». Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный эксперт Алексей Леонков.

Как отметил аналитик, о будущем нападении могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как получение киевскими военными новой партии американского снаряжения, участившиеся случаи полетов разведывательных дронов ВСУ над республиками Донбасса, рост количества обстрелов их территории украинскими силовиками.

Ранее сообщалось, что российский политолог Алексей Мухин назвал обязательное условие прекращения вооруженного противостояния в Донбассе.

ДЦ

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