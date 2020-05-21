Российский политолог назвал обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Обязательным условием прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса является прекращение финансирования данного противостояния «извне». Соответствующую точку зрения высказал в телевизионном эфире российский политический эксперт Алексей Мухин.
Как отметил специалист, принявший участие в одной из программ Первого канала, война в Донбассе представляет собой «прибыльный для некоторых акторов на Украине проект». Мухин выразил уверенность в том, что «деньги, которые выделяются на Украину, “пилятся” в том числе и в США».
Аналитик добавил, что следующим шагом киевских властей должна стать эскалация вооруженного противостояния.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Евгений Голышкин озвучил выгоду руководства страны от обострения конфликта с непризнанными ДНР и ЛНР.