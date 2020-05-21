Украинский политолог раскрыл выгоду Киева от обострения конфликта с ДНР и ЛНР

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21 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский политический эксперт Евгений Голышкин озвучил выгоду официального Киева от эскалации вооруженного противостояния в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Накануне стало известно, что ДНР и ЛНР привели в боевую готовность свои войска из-за участившихся ударов со стороны армии Украины. По мнению Голышкина, ставшего собеседником российского издания ФАН, киевское руководство заинтересовано в обострении конфликта с республиками. Как отметил политолог, это нужно «для отвлечения внимания украинских граждан от экономических проблем и регулярных провалов новой властной команды на международной арене».

Ранее сообщалось, что эксперт Андрей Иванов спрогнозировал военное вторжение сил НАТО на территорию Западной Украины.