Аналитик предсказал военное вторжение сил НАТО в западные области Украины

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21 мая 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Военные НАТО, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Украинские власти своей языковой политикой в отношении национальных меньшинств взращивают сепаратизм в западных областях страны, настраивают против себя Венгрию, все структуры Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом заявил политический эксперт Андрей Иванов.

По словам аналитика, из-за несговорчивости киевских руководителей и исповедуемой ими националистической идеологии у бывшей советской республики постоянно возникают проблемы в отношениях с соседними странами. Реализация подобного курса может привести к тому, что «Европа просто вмешается в ситуацию силовым путем». Иванов предсказал военное вторжение сил НАТО в западные украинские регионы, пишет интернет-издание ФАН.

Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал «очень серьезную ошибку» действующего главы государства Владимира Зеленского.