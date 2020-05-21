Леонид Кравчук назвал опасную для Украины ошибку Зеленского на посту президента

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21 мая 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Serg Glovny / globallookpress.com

Отсутствие контроля за исполнением решений и законов является «очень серьезной ошибкой» действующего украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением в разговоре с российскими журналистами выступил Леонид Кравчук, первый президент Украины.

Как отметил Кравчук, бесконтрольность представляет опасность для государства. «Это может привести к тому, что страна перестанет быть управляемой», - сказал экс-президент, ставший собеседником интернет-издания ФАН.

Ранее в четверг сообщалось, что на страницах китайской прессы появился материал, в котором говорится о возможной подготовке Киева к международному удару по России.